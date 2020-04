¿Qué pasó? finalmente “María Elena” no estará en el regreso de “Casados con hijos”

Desde que se anunció la versión teatral de Casados con hijos producida por Telefe y RGB, todos coincidieron que iba a ser un rotundo éxito de taquilla.

El lanzamiento se promocionó con bombos y platillos, como el primer proyecto fruto de la imponente alianza entre Viacom y RGB Entertainment. La propuesta era sorpresiva y se “vendió” como un show teatral en vivo del éxito televisivo.

En el marco de los 30 años de Telefe, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato volverían a interpretar a los integrantes de la familia Argento para protagonizar la obra de teatro del programa que se convirtió en un clásico de la televisión argentina.

En ese primer anuncio ya los nombres de Érica Rivas y Marcelo de Bellis no estuvieron en la gacetilla de prensa. La participación de la actriz siempre fue un misterio, todos la nombraban pero ella no confirmaba la información y no participó de ninguna nota contando el lanzamiento. El momento más llamativo fue en un programa de Susana Giménez en el cual estuvieron presentes Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato, Marcelo de Bellis y hasta Luisana Lopilato, que hizo un skype desde Canada para hablar de esta vuelta.Todos estuvieron, todos menos Érica. En esa oportunidad le mandaron saludos, ya que era su cumpleaños y ella no estuvo - según se dijo a las horas- porque estaba en Brasil festejando. A pesar de la excusa del viaje, las especulaciones fueron muchas y hasta se habló de un fastidio de Susana con la actriz, por el conflicto que tuvo con Ricardo Darín, gran amigo de la diva.

El 3 de diciembre del 2019 se pusieron en venta las entradas y las funciones comenzaron a agotarse, un suceso inédito en la historia del teatro argentino porque la comedia reciénse iba a estrenar en el mes de junio.

La llegada del coronavirus y la cuarentena obligatoria hicieron que la obra pase definitivamente para enero del 2021. En un comunicado de prensa el lunes 13 de abril se confirmaba que la obra se estrenaría recién en nueve meses y lo que llamó la atención en ese momento fue que la foto que ilustraba la gacetilla de prensa con la reprogramación de la fecha: tenía una foto con la familia Argento solamente y quedaban afuera Dardo y María Elena.Veinticuatro horas después de este anuncio empezó a correr el rumor de la salida de Rivas de la obra. La noticia surgió debido a una fotografía publicada por el portal News Digitales, en la cual se ven las puertas del teatro Gran Rex, con la foto de todos los integrantes de la obra, menos la de Érica Rivas, la actriz que interpreta a María Elena. Teleshow se puso en contacto con la producción que confirmó que la actriz no va a estar en la versión teatral del éxito televisivo de Telefe.

Una importante fuente reveló: “Van a estar los cinco protagonistas, Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo de Bellis, Darío y Luisana Lopilato. En la obra van a estar los que firmaron el contrato y ella no firmó".

Según pudimos saber, todos los actores firmaron su compromiso con la obra entre agosto y septiembre del 2019. Érica a pesar de las charlas y las reuniones para ponerse de acuerdo, nunca firmó su contrato y los responsables de la obra, la esperaron hasta el mes de febrero. De esta manera sin mediar ningún conflicto aparente, la actriz decidió no firmar y la empresa, decidió seguir adelante y trabajar en el guión de la obra pensando sólo en los confirmados.

Al consultar sobre como se iba a justificar la ausencia de María Elena en la obra, un personaje tan emblemático para Casados con hijos, los responsables dijeron que aún no han decidido esa cuestión, aunque aseguraron que no está en los planes de nadie “matar” al tan querido personaje.

(Fuente: Infobae)