¿Qué le pasó a esta conocida periodista argentina? Apareció ensangrentada y tirada en la calle

Yanina Latorre protagonizó un hecho tremendo.

En plena calle y cuando visitaba a su madre, terminó de la peor manera.

Así lo contó la chimentera. "Estaba volviendo de lo de mi mamá hecha una furia con las bolsas, las cajas, la ropa, porque además recibo canjes solo de mama, es como mercado. Había un escalón, no lo vi, yo le hablaba a mamá, tenía el barbijo puesto todo... Yo solo protegí los canjes y fue ahí que me caí de rodillas".

A pesar del golpe no pudo con su paranoia: " Vinieron dos señores a ayudarme con barbijo. Y yo les decía estoy bien, no quería que me toquen".

Latorre salió del entuerto caminando, se dirigió a su auto y manejó así, sangrando.

Por miedo a ir a una guardia se comunicó con el médico mediático, el doctor Capulla.

Antes de salir de ahí, aun sangrando, reconoció que la final fe la madre la que la ayudó a ella. "Me puso pervinox, a mí me dolía mucho, creí que me desmayaba".

Afortunadamente todo quedó en el golpe, el susto, y Yanina ya está de nuevo atendiendo su trabajo.