¡Incendio a la vista!: Nati Jota se grabó antes de vestirse y frente a la cámara se colocó...

A pedido, sigo deju00e1ndoles mis rutinas! Bah, de @bigg.fit (sepan que si les copan estos entrenamientos, apenas termine la cuarentini tienen que anotarse porque es todo de ahu00ed y es una masa. De hecho ahora para la cuarentini tienen una app para socios que sube distintas planificaciones cada du00eda, y yo armo desde ahu00ed!) BLOQUE 1 AMRAP 10 min (mayor cantidad de vueltas en 10 min) 12 sentadillas 10 abdominales bisagra 8 fuerzas de brazo 5 sin nombre ___________________________ BLOQUE 2 del min 0 al min 5 AMRAP 12 abdominales bolita 10 elevaciones de cadera del min 5 al min 10 AMRAP 12 sprawls (medio burpee) 10 peso muerto con la mochi ____________________________ BLOQUE 3 10 reps a 1 rep (10 de todo, 9 de todo, 8 de todou2026 asu00ed hasta 1) sentadillas con salto sprawl con subida a la silla estocada con salto Recuerden calentar antes y elongar despuu00e9s, y que no soy profe, que solo transmito lo que yo hago porque me hace bien y porque creo que quizu00e1s ayude a entretenernos y que sea mu00e1s leve para cumplir nuestro deber como personas y ciudadanos, que es quedarnos en casa. Ojalu00e1 les haga tan bien como a mu00ed. Besitos enorme y que disfuten. Me encanta que me etiqueten en sus historias entrenando o post entreno! Y etiquetu00e1 a tu amigx para que tambiu00e9n lo haga, o si te hace acordar a mi hermana @lulijota sentada al fondo con la compu tambiu00e9n