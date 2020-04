La confesión de Cinthia Fernández: "Antes de acostarme con un viejo preferí...

Cinthia Fernández es una luchadora en la vida y en los medios.

Nada le fue fácil, ni en TV, ni en teatro, ni en al amor.

No le ha tocado suerte con los hombres y ha sufrido mucho con sus exparejas.

Refugiada en el amor de sus tres hijas, la modelo realizó confesiones sobre sus comienzos en el mundo del espectáculo.

Relatando el destrato que recibía de su ex pareja, recordó épocas en las que era sólo conocida por posar desnuda y dejar que denigren su condición de mujer: "Yo llegaba destruida a los ensayos (del Bailando) porque ese tipo, a la madrugada, me decía cosas tremendas. Y yo pensaba que él tenía razón porque a mí me pesa muchísimo, hasta el día de hoy me pesa, haber salido tan en pelotas. Pero todos tuvimos épocas, hasta la tele cambió. Cortaban polleras, estaba el baile del caño y era todo recontra explícito. Yo me la banco, pero me pesa. Yo prefería hacer eso antes que acostarme con cualquier viejo para ir a la televisión. Porque hay distintos caminos",