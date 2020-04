¿Culpa de la cuarentena?: Nati Jota se puso loquita y sin ninguna vergüenza en una 'espejera' se sacó...

View this post on Instagram

No quiero ser sermonera, pero si puedo hacer algo por liberarlos de la exigencia de sacarle provecho a la cuarentena, lo voy a intentar. No te presiones. No tenu00e9s por quu00e9 aprender nada nuevo, ni salir mu00e1s flaco, ni superar alguna angustia del pasado, ni dejar tu casa de revista. No. Podu00e9s, obvio, podu00e9s; pero solo si tenu00e9s ganas y te surge. No te obligues ni te presiones, porque ya es bastante jodido y especial lo que nos estu00e1 tocando vivir, como para exigirnos evoluciu00f3n. El objetivo es uno: quedarnos en casa. Que pasen los du00edas. No tenu00e9s que pedirle nada mu00e1s a la cuarentena que eso: que pase. Pasala. Tachu00e1 du00edas. Eso exigite nomu00e1s. Lo otro fluye, sucede; o no. Igual yo te prometo que cuando esto termine, vas a mirar para atru00e1s y vas a sentirte diferente. Pero eso despuu00e9s. Ahora, acordate: nomu00e1s que pasen los du00edas acu00e1 adentro. Ese es nuestro u00fanico deber. u2665ufe0f los y las quiero.