¡Aúúúúú!: Celeste González se lo desprendió frente a la cámara y se multiplicaron los aullidos

En la escuela me decu00edan que era buena explicando y me lo tomu00e9 tan enserio que cuando me di cuenta que era buena en las artes sexuales quise compartir mis conocimientos con ustedes. Me formu00e9 como coach sexual e instructora de ESI, estudiu00e9 mucho pero mu00e1s allu00e1 de la teoru00eda tengo algo que a muchos especialistas les falta: PRu00c1CTICA!ud83dudd25