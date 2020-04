¿Te acordás de Flor Zaccanti?: la ex Gran Hermano que solo volvía loco a sus hermanitos

View this post on Instagram

Saltando de alegria! ud83dudc83ud83cudffdud83dudc83ud83cudffd u2800 u2740 Cuanta hermosa energia!ud83eudddcud83cudffdu200du2640ufe0fud83cudf0aud83cudf31ud83cudf3au2763ufe0fPufff Brasil me dejaste loquita por ti ud83dude0d mi cuerpo se siente tan comodo con el mar, la playa, calor y mucho baile ud83eudd70ud83dude0du2800 u2766 A la vida hay que saber bailarla ud83dudc83ud83cudffdud83dudc83ud83cudffd disfrutemos, vivamos con amor, respeto, alegria... y actuemos que este planeta necesita de nuestra ayuda urgente! ud83cudf31ud83cudf0e El futuro es vegano ud83cudf31 #govegan