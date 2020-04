¡Como nunca la viste!: Araceli González y un acercamiento para el infarto

View this post on Instagram

No te pierdas el #makeuptalks Que hicimos en @araceligonzalez67 presentamos mis labiales nuevos y maquillamos con la colecciu00f3n anterior. Loveu0026amp;Peace. Yo tengo puesto #love de la colecciu00f3n by @approfessionaloficial #makeup #andreapellegrinomakeup @araceliwebok en casa . Acompau00f1u00e1ndote. #separte #comunidadara