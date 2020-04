¡Noooo qué contraluz!: Nicole Neumann se lo hizo ella sola y de paso clavó foto infernal

Nicole Neumann enfrenta la cuarentena sola, ya que sus hijos están con el padre. Es oportunidad para andar en poca ropa por la casa.



La modelo sorprendió con picantes fotos desde casa, con algunos looks muy relajados que da referencia que la abstinencia no preocupa a la rubia, que asegura que sola lo hace mejor.



Con un pañuelo sobre su rostro, demuestra que puede hacerse un barbijo totalmente efectivo en un solo paso y que funciona, para no desabastecer a los profesionales de la salud con los originales.



Muy comprometida con la causa de esta pandemia mundial, la blonda recibe la semana santa menos santa que nunca.