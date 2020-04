La "vecina chorra" de Cinthia Fernández, DJ Yas Asbún, contestó las acusaciones: ¡imperdible!

View this post on Instagram

Vengo a explicar lo del video de @cinthia_fernandez_ , ya que me estu00e1n mandando muchos mensajes. 1) Vivo haciendo canjes, en ningu00fan lado decu00eda su nombre en el paquete. Ni hablar de que tengo una estu00e9tica y me llegan cremas todo el tiempo. 2) Vino desde el correo con el nu00famero de mi lote, los del correo admitieron su error. 3) Nos lo entregu00f3 la guardia del country, no robamos nada estupida. La guardia tambiu00e9n admitiu00f3 que en el u201cpaqueteu201d decu00eda su00f3lo el nu00famero de lote. 4) Invadiu00f3 nuestra propiedad privada, se le va a hacer una denuncia por CALUMNIAS E INJURIAS. 5) VIOLu00d3 LA CUARENTENA. 6) Se lo devolvimos todo, saludos. 7) CHICOS ME BLOQUEO DE INSTAGRAM JAJAJ LPM