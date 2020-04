Cinthia Fernández escrachó a una vecina porque...

Cinthia Fernández no tiene paz.

Si no es con las colegas, es con las parejas, o con las ex parejas, o... con la que vive al lado.

La modelo y panelista acusó a una vecina del country en el que vive de haberle robado un producto que era de canje.

Encima ya lo había usado.

La mediática no dudó en filmar todo el escándalo y reproducirlo.

"Esto es increíble. Hace unos días que le vengo preguntando a la guardia de mi barrio si me había llegado un paquete. Resulta que desde el correo mandaron mal el número de mi lote, entonces, la guardia lo entregó tres casa arriba de mi casa. La guardia me avisa 'dice la vecina que vayas a buscar el paquete'. O sea, hace una semana que alguien se quedó con un paquete que no le pertenecía. Hoy, toco la puerta de mi vecina y miren lo que pasó", escribió antes de exhibir el video.

Mirá las imágenes porque son desopilantes.