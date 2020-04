Mirá la modelo argentina que le pelea mano a mano a Cande Tinelli: ¿Con cuál te quedás?

View this post on Instagram

Es la semana de la concientizaciu00f3n sobre la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa e IBS. Si sienten dolores en la zona abdominal a menudo, si las comidas que a otros seres les caen 10 puntos a ustedes les arruinan, si ya hay alimentos que no toleran ni oler, CONSULTEN A PROFESIONALES. Vayan a ver a sus mu00e9dicxs, busquen un gastroenteru00f3logx de confianza (en CABA tienen el hospital estatal de gastroenterologu00eda Dr. Carlos Bonorino Udaondo), hu00e1ganse estudios; cuu00eddense pues este envase que habitamos nos acompau00f1aru00e1 durante todo el ciclo vital. No permitan que nadie lxs juzgue por lo que comen, por lo que no, por la medicaciu00f3n que consumen, por no poder seguir 100% una dieta acorde a su ideologu00eda polu00edtica. Apoyen a las personas con Enfermedades Inflamatorias Intestinales y si conocen a alguien con alguna EII eviten recomendarle dietas, automedicarse, obligarle a comer; ahu00f3rrense los comentarios sobre su peso, su hinchazu00f3n, su apetito o su carencia del mismo, su palidez, sus horas de sueu00f1o. Nunca se sabe con quu00e9 historias carga el otre. Comprendan si nos comprometimos a salir, compartir una cena, ir a un cumpleau00f1os y finalmente desistimos; el dolor y el malestar muchas veces nos obliga a quedarnos en casa. Comprendan si elegimos no beber mu00e1s alcohol y en algu00fan momento fuimos los primeros en empinar una birra. Estoy diagnosticada como enferma de Crohn hace mu00e1s de una du00e9cada (es una afecciu00f3n cru00f3nica inflamatoria intestinal autoinmune). He pasado por quiru00f3fanos, biopsias, miles de estudios invasivos, corticoides, todo tipo de dolores. Durante varios au00f1os no pude llevar u201cvida normalu201d, por ende modelar para mu00ed es una victoria constante. Hoy lucho por alcanzar la remisiu00f3n, por recibirme, por mandar a la gente de mierda a la puta que la pariu00f3 en pos de tener mejor calidad de vida.u270cud83cudffbud83dudc9c #crohnsdisease #crohn #crohns #crohnswarrior #ibs #crohnsdiseaseawarenessweek #crohnsdiseaseawareness #ibdvisible #ulceritiscolitis #invisibleillness #breakthestigma