Vicky Xipolitakis la embarró en el Día de la Mujer con felicitación y foto en....

Vicky Xipolitakis sacó de quicio a las redes con unos posteos realmente evitables.

La Griega no se quiso quedar afuera del Día de la Mujer, y ya que su "carrera" tiene poco que ver con reivindicaciones y darle pelea a la cosificación, decidió ir por otro lado.

La vedette eligió saludos y foto.

¿El saludo? "Felíz día". No, vicky, no, no se celebra nada, se conmemora.

¿La foto? ¿Protestando frente a una comisaría porque no le tomaron la denuncia por violencia de género a una chica? No, desnuda, en la ducha.

Hay días, Vicky, en que deberían sacarte el celular.