Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. Iu2019ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! u0421u0438u0436u0443 u0432 u0438u0437u043eu043bu044fu0446u0438u0438 u0434u043eu043cu0430 u0441 u0434u0438u0430u0433u043du043eu0437u043eu043c u041au043eu0440u043eu043du0430u0432u0438u0440u0443u0441. u0423u0436u0435 u043fu043eu0447u0442u0438 u043du0435u0434u0435u043bu044e u0431u043eu043bu0435u044e. u0422u0435u043cu043fu0435u0440u0430u0442u0443u0440u0430 u0438 u0441u043bu0430u0431u043eu0441u0442u044c - u043cu043eu0438 u043eu0441u043du043eu0432u043du044bu0435 u0441u0438u043cu043fu0442u043eu043cu044b. u0411u0443u0434u044cu0442u0435 u043eu0441u0442u043eu0440u043eu0436u043du044b u0438 u043fu0440u0438u043du0438u043cu0430u0439u0442u0435 u044du0442u043e u0432u043e u0432u0441u0435u0440u044cu0451u0437! #coronavirus #u043au043eu0440u043eu043du0430u0432u0438u0440u0443u0441