¡Encontró la excusa perfecta!: Flor Peña metió consejo de masajes pero con agregado extra

Para todas las que me preguntaban cu00f3mo uso la maquinita ud83eudd14 Les dejo un tutorial express ud83eudd23 Posta que amo esta tecnologu00eda ud83dude0d porque me ayuda un montu00f3n a tratarme la #celulitis #estru00edas #flacidez y mu00e1s ahora estando en casa y sin salir ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f Sigan mi pu00e1gina en ud83dudc49ud83cudffb@tiendaspa_ para que podamos asesorarlas ud83dude09ud83dudd25 . Atenti al Paso a Paso ud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0f 1) Rociar la zona con el agua termal #napca 2) Aplicar gel de Tratamiento en la maquinita #bodyspa 3) Encender la maquinita 4) Hacer movimientos circulares en la zona durante 5 minutos, sin despegarla. 5) Aplicar crema Post tratamiento sobre la zona haciendo unos leves masajes. Siempre es recomendable realizar tratamiento de 2/3 veces por semana ud83dude4cud83cudffb Pueden Tratar: Piernas, glu00fateos, pantalu00f3n de monta, abdomen, espalda y brazos u2728ud83dudc9c . @gloriaparedesok #YoMeQuedoEnCasa