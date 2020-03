¡Qué ocurrencia!: Nati Jota se puso a bailar sin darse cuenta de un detalle que la hizo mostrar de más

View this post on Instagram

Les dejo un entrenamiento random by @bigg.fit que todos los du00edas nos da mil opciones distintas a travu00e9s de su pu00e1gina. BLOQUE 1 AMRAP 10u2019 (mayor cantidad de vueltas posibles en 10 min) 12 estocadas kossacks alternadas 10 subidas a la silla 8/8 sentadillas bu00falgaras con la silla 20segs de plancha ________________________________________ AMRAP 10u2019 (igual. mu00e1xima cant de vueltas en 10min) 12 peso muerto sumo con high pull (ver) 10 sentadillas con mochila y termino levantando 12 sit ups con mochi 30u201d see saw plank (plancha con u201cbalanceou201d) _______________________________________ OnTheMinute 10 min (hago lo q hay q hacer en cada minuto y si me sobra tiempo, descanso hasta el prox min) 1u2019 y 6u2019: 40 sentadillas 2u2019 y 7u2019: 30 sit ups 3u2019 y 8u2019: 20 estocadas 4u2019 y 9u2019: 15 burpees 5u2019 y 10u2019: 10/10 estocadas con salto _______________________________________ 3 rounds de: 30segs barquito 30segs russian twist 30segs abdominales bolita 30segs descanso Espero les sirva. Obvio ya saben que no soy profe, pero de verdad me piden muchu00edsimo que les comparta rutinas, y me parece un aporte a esto de quedarnos en casa, contarles un poco de lo que yo hago, a ver si se prenden y cu00f3mo les va. Se puede ver en el video cu00f3mo me voy desdibujando porque ademu00e1s de mostrarles, despuu00e9s dejaba de grabar e iba completando los rounds. Los y las quiero. Ojalu00e1 les sirva y les guste. u2728u2665ufe0f