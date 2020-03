Una belleza francesa se fue de mambo con el humor negro, y y tuvo que....

Carla Bruni, cantante y modelo francesa, se quiso hacer la graciosa en una presentación en público en su Francia natal.

La pareja del ex presidente galo Nicolás Sarkozy, mientras besaba y abrazaba a conocidos, le dijo a uno que "somos de la vieja generación, no tenemos miedo a nada, no somos feministas. No tenemos miedo al coronavirus, nada".

Además simulaba toser ante las personas que pasaban, entre risas.

La escena fue grabada el 28 de febrero pasado, y cuando salieron a la luz, días más tarde, obligaron a la estrella a pedir disculpas.

Reconoció que sus palabras fueron de “muy mal gusto” y "fuera de lugar".

Y finalizó: "En el momento, en un cierto contexto, dicha a una determinada persona, la broma no significa nada. Sacada de contexto, esa broma puede convertirse en una ignominia".