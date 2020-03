Nicole Neumann se despertó optimista y muuuuuy transpartente: ¿te la vas a perder?

View this post on Instagram

Buen du00eda!!!!Seamos positivos, pongamosle amor, tolerancia.....no queda otra , abracemos este momento, el futuro es incierto, no sabemos que viene, pero si tenemos ESTE momento....el pu00e1nico y el estru00e9s no hacen mu00e1s que bajar nuestras defensas , y nadie quiere eso , verdad ?? Al fin y al cabo lo que tenga que pasar, pasaru00e1, y nada podemos hacer , mu00e1s que disfruta el Aquu00ed y Ahoraud83dudc97