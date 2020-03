Lourdes Sánchez hizo algo que no se debe y las redes no la perdonaron

A Lourdes Sánchez el café debe gustarle demasiado.

Tanto que para conseguirlo la bailarina se metió en un shopping en medio de los pedidos de aislamiento, de distanciamiento social.

La recomendación para todos es moverse de la casa solamente para lo imprescindible.

En las redes cuestionaron mucho a la famosa por su actitud, y ella trató de defenderse.

"Por gente como ella es que este virus se va a expandir por todo el país", "Irresponsable, inconsciente y egoísta", "Se puede vivir sin tomar café", "Debería ser multada y detenida", fueron algunos de los curos cuestionamientos.

""Lo que conté no es ilegal, se lo digo a la gente que me critica. Todavía no se tomó una medida oficial para que se cierren los shopping. No había nadie. Además yo tengo todos los cuidados y tengo un nene de tres años", aclaró, muy enojada con las críticas.