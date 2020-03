View this post on Instagram

Bueno du00eda 1 cuarentena total. ( la tv au00fan sigue trabajando y reciu00e9n hoy me toco quedarme del todo en casa ) Hoy hice vivo de clase de gym , para mau00f1ana o pasado tengo planeado dejarles una clase completa en mis IGTV , y por la tarde hacer otro vivo para hablar de series y pelis . Quu00e9 mas les gustaru00eda ? Mientras..... de mis diseu00f1os u00e9ste es mi fav para estar en casa . Con @anastasia_online te contamos que quedan poquitos y estu00e1n en liquidaciu00f3n! Pedilos x web ! https://www.anastasiaonline.com.ar/capsula-magui-bravi chek it.