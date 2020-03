Conocida periodista quedó escrachada en un video cuando estaba totalmente de fiesta, y se levantó polvareda

En plena cuarentena, Pamela David habría armado una fiesta con más de cien personas en un conocido restaurante de Santiago del Estero.

La excusa para el festejo tenía que ver con el cumpleaños de su hermano Cristian, por eso viajó a su provincia natal.

La fiesta aparentemente quedó en el límite de lo aconsejable en cuanto al distanciamiento social.

“Yo me fui a Santiago el sábado y me volví el domingo, no hice ninguna fiesta y no éramos cien personas en ningún lado. No le encuentro explicación a lo que dijeron, porque son todas mentiras”, dijo David.

