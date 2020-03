Ingeniosa cuarentena: Nati Jota se entretiene con el papel higiénico de una manera muy especial

View this post on Instagram

CULEAR EN LA ERA DEL #CORONAVIRUS. @gregorossello (chicos real A CUIDARSE, a cuidarnos; por nosotros y mu00e1s que nada por nuestros abuelitos y nuestros padres que son los que estu00e1n super expuestos a que esto les resulte algo mortal posta!!! No cuesta tanto y estamos a tiempo de frenarlo. Porfasud83dude4fud83cudffc)