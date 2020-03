El actor de raza negra más lindo del mundo anunció que tiene Coronavirus

El actor inglés Idris Elba, de 47 años, reveló a través de su cuenta de Twitter que tiene coronavirus. "Esta mañana di positivo en COVID-19", anunció en un video.

"Me siento bien, hasta ahora no tengo síntomas, pero estoy aislado. Me hice el test cuando me enteré que había estado con una persona infectada. Estos es serio. Tomen distancia y lávense las manos. Es tiempo de ser solidarios. Los mantendré al tanto de cómo siga. Mantenganse positivos y no entren en pánico", detalló el actor elegido como el "más sexy del mundo" en 2018.

El actor británico @idriselba dio positivo a la prueba del #coronavirus, según anunció él mismo a través de un video en su cuenta de Twitter.

Aseguró no sentir síntomas, pero que ya se había aislado para evitar contagiar a otras personas. pic.twitter.com/g18RlIV8PJ — La Capital 98.5 (@98Capital) March 16, 2020

Idris se encontraba acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre Elba, quien no se hizo el test, pero "se encuentra bien".