Jésica Cirio estrena culotte... y te lo muestra en primer plano: ¡imperdible!

Una mau00f1ana cualquiera ud83eudd2au2764ufe0f El desayuno es mi comida mu00e1s planeada del du00eda, me gusta que sea saludable porque marca la manera en la cual empiezo el du00eda! ud83dudcaaud83cudffc Ademu00e1s, es mi momento preferido para tomar los minerales quelatados de @quelatok! No su00f3lo mejora la calidad de piel, pelo y uu00f1as, sino que tambiu00e9n mejora nuestras defensas! ud83dudc4fud83cudffc [Conseguilo en Farmacias y en @nutrisuplear]