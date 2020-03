Florencia Peña va a pasar la cuarentena, pero con esta ropa interior: ¡alucinante!

¡Mirá si Florencia Peña se la iba a perder!

Si se viene la cuarentena, no la va a agarrar insencilla.

La actriz se desparramó en las redes con un conjunto de lencería sumamente sensual.

"REGALATE UNA NOCHE NOPOR. Si estás en cuarentena, que los 15 días sean nopor y felicidad‼️ Amar fuerte toda la línea de lencería “hot” que me mandaron de (...). Quise hacer una foto y ahora no se cuál de las 5 me gusta más ¿Me ayudan a decidir? La 1, 2, 3, 4 o 5", escribió.

¿Le vas a la del moñito? Vos ves.