Barbarita Franco clavó un recuerdazo infernal: ¡No vas a poder dejar de verlo!

View this post on Instagram

19 au00f1os una niu00f1a llena de ilusiu00f3n que su00f3lo le preocupaba su felicidad y su sueldo para llevarle a vero ( su mamu00e1 ) y ayudarla a pagar el alquiler del dpto porque ellas queru00edan un futuro mejor . La pasaba bomba donde trabajaba y nunca se preocupu00f3 por su cuerpo .... ( estu00e9ticamente ) . Hoy con 29 au00f1os veo miles de msj principalmente de mujeres diciendo : eras re gorda , eras re fea , menos mal que estu00e1s con burlado , tetas grandes , sos una negra , tenes el pelo negro , no tenu00edas botox , tenu00edas los dientes chuecos , etc . Menos mal que en ese tiempo no maneja redes sociales porque en ese entonces con 19 au00f1os. Nose como me podria haber afectado .... acu00e9ptate tal cual sos y se feliz que en fin estamos en esta vida ..... ser feliz u2764ufe0f. A mi gusto estaba re buena ud83eudd23ud83eudd23ud83eudd23