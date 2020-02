Ivana Nadal se puso profunda, habló de paz y amor, ¡pero sin ropa!

View this post on Instagram

Porque nos preocupamos tanto en criticar al otro por su ropa, cuerpo, voz, forma de hablar, de reu00edr, de estornudar, de caminar, de SER? Liberu00e9monos de los malos pensamientos y la mala energu00eda. Dejemos de lado la envidia y la soberbia. Dejemos entrar la alegru00eda, la admiraciu00f3n, la solidaridad, la sororidad, La Paz, EL AMORud83dude0d Regalemos sonrisas y mensajes positivos al universo para nosotros y para el resto. Veru00e1n como todo cambia y nos comenzaru00e1n a ocurrir cosas hermosasud83eudd70u2728 Enfoquu00e9monos en ser mejores por nosotros mismos. Basta de comparaciones odiosas y de criticas para nada constructivas. SEAMOS Y DEJEMOS SER ud83dude4fud83cudffbu2728