¡Fuego en 3, 2..!: El baile de Jésica Cirio en bikini del que habla todo el mundo

View this post on Instagram

Su00e9 que muchas de ustedes se van a sentir identificadas con el u00faltimo tema u201cPolicu00edau201d de @emiliamernes ud83dudc6eud83cudffbu200du2642ufe0f Lo escucharon? Obviamente lo encuentran en mi playlist de Spotify u201cZumba by Jesica Ciriou201d ud83dude00ud83dude4cud83cudffd Mencionen al ud83dudc6eud83cudffbu200du2642ufe0f de sus vidas ud83dude02