Mirá el increible mensaje de Natti Natasha a Dady Yanquee: ¿qué le dijo?

Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasu00e9 en silencio, este seu00f1or que ven aquu00ed y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abriu00f3 las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia. Hoy y todos los du00edas, le agradezco a Dios por permitirme aprender de un Genio de la industria. Feliz Cumple @daddyyankee Gracias por motivarnos a seguir el camino correcto con Disciplina,Respeto y Humildad ud83eudd34ud83cudffe. #happybirthdaydaddyyankee Larga Vida Boss ud83cudf82