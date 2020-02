Sol Pérez se metió en lo hondo: mirá cómo dijo que muchas mujeres ganan dinero

Sol Pérez es tan bonita, físicamente es tan espectacular, y tiene opinión sobre casi todo.

Y a veces las dice.

En este caso suponemos que podría haber pasado de largo y evitarse un conflicto, pero nos parece que se compró un lindo bolonqui al hablar sobre el feminismo, sobre algunas feministas mejor dicho.

“Hay muchas feministas que flamean las banderas en las redes sociales, ponen #NiUnaMenos, o dicen no a las agresiones entre mujeres. Yo no tolero la violencia, ni de una mujer para otra, ni de un hombre para una mujer. Me parece que putearse no va”, comenzó aclarando.

Y tras declarar lo necesario del feminismo apuntó contra escritoras de género que "lo utilizan para ganar dinero, porque después se dan vuelta y te agreden".