Catherine Fulop te aconseja desde la playa, con una bikini así de chiquita

Mi familia, mis amigos, la playa, nada mejor para recargar energu00edas. Sou00f1u00e9 este momento y lo disfruto a pleno. Hoy que tu meta sea ganarle a tu mejor excusa. Dilo, creelo, crealo. #lifestyle #swimwear @las_catalanas #onlinecoachingfitnessplan @verosegreto