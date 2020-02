Jésica Cirio dejó que se suba la toalla y se le vio todo: ¡Atrevida!

View this post on Instagram

Hasta hace poco era de las que no se mojaba el pelo en la pileta para no arruinarlo ud83dude48 Me quedaba muy seco durante varios du00edas y nada me lo solucionaba! ud83dude21 Con los tratamientos de @estereocolor_oficial eso ya no me importa! Lo nutren, lo hidratan y cada vez lo tengo mu00e1s fuerte ud83eudd29 Hay distintos tratamientos segu00fan lo que necesite el pelo en el momento, chusmeen y elijan el suyo! ud83dude18