¿Opacó a la novia?: Mira el tremendo look de Stefi Roitman en el casamiento de Evaluna Montaner

View this post on Instagram

Ellos sembraron amor sincero. A la distancia y de cerquita se siente su esencia. Esa felicidad y frescura que emanan es tan real que traspasa, nos atraviesa. Fue un du00eda muy especial. Muy feliz. Creo que quedu00e9 deshidratada de tanta emociu00f3n; y despuu00e9s quedu00e9 sin piernas de tanto bailar. Que viva el amor u2764ufe0f Que sea eterno u2728 #CamiloYEvaluna / dress @jorgereyoficial / hair @carofanucchi / mkp @elizabethmua