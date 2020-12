El conmovedor momento en el que eliminaron a uno de los participantes más queridos de MasterChef

Ya en instancias de semifinales, nadie quiere quedarse afuera de Masterchef Celebrity. Sin embargo, en esta oportunidad fue el turno del Mono de Kapanga, quien no logró superar la gala de eliminación. La prueba de este domingo consistía en preparar el mismo producto -que debía ser el ingrediente principal- con dos cocciones distintas y acompañado por dos guarniciones. Para esto, los participantes contaban con tres minutos en el mercado y setenta minutos para cocinar. Analía Franchín, Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga eran quienes luchaban por pasar a instancias finales.

Tras recoger sus alimentos, los participantes comenzaron a preparar sus platos, pero no todo fue fácil en el camino: la chicharra sonó tres veces, y en cada oportunidad, el conductor Santiago del Moro les exigía que le entregaran de uno a tres alimentos que ya no podrían seguir utilizando. “Noche muy difícil, con muchos nervios”, describió el jurado Germán Martitegui.

El plato que eligió el músico para preparar fue solomillo de cerdo relleno con jamón, queso, champignón y perejil, y milanesas de solomillo frito. Sin embargo, a pesar de estar esperanzado, la devolución no fue la que esperaba. Damián Betular fue contundente: “Hay un sobrecocción que hace que todo tenga el mismo gusto”. Por su parte, Donato de Santis le espetó: “No está pensado totalmente bien”. Aún así, el participante siguió creyendo en sí mismo: “Tengo esperanza porque anteriormente hubo otras devoluciones que no estuvieron tan buenas”.

Luego de salvar a Analía y a Claudia, y calificar a Belu y a Sofía como las mejores, el jurado hizo que la definición quedara entre Leticia, Vicky Xipolitakis y el Mono. “Hicieron todo lo que hay que hacer para quedar afuera de esta competencia”, fue la dura devolución del italiano para los tres. Y continuó: “Leticia, hoy de casualidad seguís en la competencia”. El mano a mano fue entonces entre la griega y el cantante, y el encargado de pronunciar la definición fue también Donato: “En esta semifinal, quien deja Masterchef Celebrity es... el Mono”, anunció cerca de la medianoche.

Acto seguido, Del Moro le dedicó unas emotivas palabras: “Me quiero quedar con vos, con tu don de gente, con tu simpatía, con esta cosa que tenés de buen tipo. Te conozco de toda la vida y sos un tipo que lo único que ha dado es dar felicidad y acá también lo has logrado”. Y pidió un fuerte aplauso para el ya eliminado.

Germán Martitegui también le hizo una devolución final: “Mono, querido, sos un ejemplo para nosotros en muchas cosas, nos alegraste cada día que viniste, te fuiste, volviste, cuando lo mires de afuera yo creo que te vas a dar cuenta que estás cocinando muchísimo mejor de lo que empezaste cocinando cuando llegaste. Te vamos a extrañar y te deseo lo mejor”. Damián Betular también se sumó con su discurso: “Mono, feliz de que hayas vuelto, que hayas brillado hasta el día de hoy, siempre tomando todo con simpleza, con mucha humildad, era un placer ir a tu estación y charlar. Esto es una competencia y hoy te deja afuera, pero estoy seguro de que ahora sí le vas a dedicar mucho tiempo a la cocina”. Y Donato completó: “Conocí a una persona generosa que ama a su tierra, ama a sus amigos, su familia, su música, Una persona calladita pero que demuestra mucho corazón, mucho compañerismo, esos son dones que no se compran”.

Emocionado, el Mono dio sus últimas palabras: “En este año tan raro, de pandemia, mi actividad parada desde hace nueve meses, sin poder trabajar, ustedes fueron mi banda, mi gira, fueron mi música, fueron mis canciones. La verdad es que yo les agradezco, la vida es muy generosa conmigo”. Para ponerle un poco de humor, se despidió con una pirueta en skate.

Por otra parte, su contrincante, Vicky, también le demostró su cariño: “Me quedo contenta pero a la vez muy triste porque se va el Mono que es una persona que quiero mucho, un gran compañero y una excelente persona”. Sus otros compañeros también se mostraron tristes y decepcionados por la definición. Una de ellos fue Analía Franchín, quien demostró su bronca: ¡No, caraj.., el Mono no!