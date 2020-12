¡Bombazo!: confirmaron que se agranda la familia de Jimena Barón

En los últimos días se rumoreaba que Jimena Barón y el Tucu López, quienes están juntos desde hace cuatro meses, estaban esperando un bebé. La intérprete de 'La Cobra' desde hace tiempo no da declaraciones públicas, sin embargo, decidió romper el silencio para negar las versiones que circulaban de su maternidad.

Ángel de Brito fue quien comentó al aire de LAM un mensaje que la actriz le envió. "El c*** tengo embarazado. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", indicó el periodista de espectáculos.

La buena noticia es que finalmente si se agranda la familia Barón, sin embargo no será por Jimena, quien ya es mamá de Momo. Su hermano, Federico Barón, es quien traerá al mundo un nuevo miembro del clan. Junto a su novia, Nari Zubieta, están esperando su primer bebé que nacerá muy pronto, ya que ella se encuentra entrando al séptimo mes de embarazo.

Fede compartió en sus redes sociales una instantánea juntos donde se puede ver la enorme panza de la joven pastelera. "Feliz Navidad", escribió en la publicación en la que se los ve muy felices frente a la cámara.