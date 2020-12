Una cosa de locos: el "doctor" Dipy le pegó a la vacuna rusa, ¡y llovieron los memes!

De a poco va desapareciendo, como tantos fenómenos mediáticos, pero tuvo su cuarto de hora.

Con un discurso opositor muy duro, plagado de insultos y lugares comunes, el cantante de cumbia conocido como el Dipy, tuvo su momento, abonado a medios opositores al gobierno nacional.

Resistiendo el desaparecer de la llama de la celebridad, insiste, si ya lo invitan poco a los programas, desde las redes sociales.

Ahora, el artista a quién recordarán por obras como "Dale zorrita", "Par-Tusa", "No me rompan las pelotas" o "Me Re Cabió", entremezcló dentro de una serie de clichés la crítica a la vacuna rusa Sputnik V, de la que Argentina consiguió traer, en las últimas horas, 300.000 dosis desde Moscú.

E hizo algo más grave que opinar sin la menor idea sobre el tema… ¡lo hizo cantando!

Que grande que sos DIPY pic.twitter.com/3BJzEMfwBM — Aldo Rich (@AldoRichOK) December 24, 2020

Los internautas, por supuesto, se refregaron las manos e hicieron suyo:

El Dipy : *desaprueba la vacuna*



Vladimir Putín al enterarse: pic.twitter.com/lHxyuRFiph — En fin (@p4nicxo) December 26, 2020

El Dipy desaprueba la vacuna porque no confía en ella.

*el país*: pic.twitter.com/JiuV0ylCbd — MEMES.SECTION (@MemesSection) December 26, 2020

[AHORA] Twitter restringió el uso del 'hilo' para un millón de cuentas, entre ellas la del cantante El Dipy. Twitter comentó en su comunicado que está decisión fue por uso indebido e insultos en los mismos. pic.twitter.com/Q2iJiNEPbI — ElCanciller.com (@ElCancIlerCom) December 26, 2020

El Dipy desaprobó la vacuna.

*los rusos ahora*: pic.twitter.com/TCRPNX903d — MEMES.SECTION (@MemesSection) December 26, 2020

*el dipy no aprueba la vacuna rusa*

todos los del equipo que hicieron la vacuna: pic.twitter.com/2oZhrbNraJ — elnotas (@nicolaselnotas) December 26, 2020

NOOOO COMO QUE EL DIPY ESTA EN CONTRA DE LA VACUNA? Salganse de Twitter quiero estar solo. pic.twitter.com/TZHZ9fgrON — tobias acuñauD83DuDC7D (@tobias_benitezz) December 26, 2020

- Sr, el Dipy desaprueba la vacuna rusa.

- Que pena, les diré al personal de salud que se suspende la vacunación. pic.twitter.com/giOqHaqEba — JuanCru (@juancruzpb) December 26, 2020

Dipy. EL DIPY FUE TENTADO POR BIDEN PARA SER SU NUEVO CONSEJERO EN MATERIA DE SALUD Y LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS, PERO DIJO QUE NO, QUE SE VA A TOMAR UNA CERVEZA Y ESCUCHAR UNA CUMBIA pic.twitter.com/AwRulKvdZ1 — WGR (@WGR41617835) December 26, 2020

El Dipy no confía en la vacuna...

* Putin en estos momentos* pic.twitter.com/sq1pmSMgS2 — emilce_pao :3 (@Paola_emiss) December 26, 2020

El Dipy desaprueba la vacuna, listo entonces yo no me la doy! pic.twitter.com/7kVTer9Ymo — Salvador#tropak (@Petey_1957) December 26, 2020