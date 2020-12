Fuga de...: Rocío Guirao Díaz deja la Argentina y se va a vivir a...

Después de un 2020 de inestabilidad laboral para muchos, sobre todo para quienes forman parte del medio artístico, algunos ya piensan en nuevas alternativas. Este sería el caso de Rocío Guirao Díaz que, según aseguraron en Intrusos, tomó una radical decisión que cambiaría el rumbo de su carrera en la Argentina. ¿De qué se trata el volantazo que estaría a punto de dar la modelo? Rocío y su marido, Nicolás Paladini, abandonarían el país para comenzar una nueva vida en Miami.

Aunque los protagonistas no se pronunciaron, el periodista detalló que la pareja ya hizo los trámites necesarios para obtener la Visa y poder instalarse sin problemas en la ciudad de la Florida junto con sus hijos Roma, Indio y Aitana, según informaron en Intrusos.

Si bien este fue un año de escasa actividad laboral para Rocío, como lo fue para la mayoría de los famosos, la modelo se las ingenió para trabajar con las redes sociales y generar contenido propio. Y no le fue nada mal ya que cerró nuevos contratos con marcas y hasta lanzó su propia línea de bikinis. Lejos de la televisión, optó por bajar un poco el perfil y preservarse en casa con su familia.

Los motivos por los que rechazó volver a Pampita Online

Si bien ya era parte estable del panel del programa conducido por Carolina Pampita Ardohain, Rocío Guirao Díaz no pudo llegar a un buen arreglo este año. “No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así”, comenzó diciendo pero después dio detalles más precisos. Según contó, Guirao Díaz esperaba una cifra muy diferente a la que le ofrecieron y, en plena pandemia, no le pareció lo más oportuna tomar ese riesgo.

“La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. No todo pasa por la plata. Hay cosas que no querés hacer. Hoy me rinde más quedarme en casa y generar mi contenido fitness y vender mis cosas. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia”, reconoció.

Finalmente, para terminar con las especulaciones de terceros, terminó confesando cuál era su máxima preocupación. “Mi mamá sufre asma crónica, así que me estoy cuidando el doble. Entonces cada decisión que tomo es muy pensada”, cerró orgullosa de su decisión.