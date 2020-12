El llamativo sincericidio de Morena Rial: "Me pido perdón"

Morena Rial volvió a estar en el centro de todas las miradas del mundo del espectáculo y por partida doble: su debut en el teatro y un reciente sincericidio que sorprendió a todos.

La hija de Jorge Rial se encuentra en Carlos Paz preparándose para el estreno de 'Mentirita', que será el 1 de enero en el Teatro Lago.

Desde la provincia del cuarteto y el Fernet, More continúa realizando polémicas declaraciones en sus redes sociales. Hace unas horas, la mediática lanzó una picante indirecta a través de sus historias de Instagram. "Buen día. Me pido perdón por todas las veces en las que dejé que me hicieran mier…», lanzó sin filtro la hija del histórico conductor de Intrusos.

Por su parte, More no aclaró a quién se dirigía con sus acusaciones, pero queda en claro que podrían ser para Jorge Rial, con quien hace varias semanas mantiene una fuerte guerra mediática. En aquel momento, la joven reveló que el conflicto con su padre comenzó luego de que este la internara en un centro psiquiátrico y aseguró que "en sus 60 años de vida, nunca vivió lo que vivió ella en ese lugar".

Sin embargo, More no solo arremetió contra Jorge, sino también apuntó sin piedad contra Romina Pereiro, la pareja del periodista. En ese sentido, la mediática se sinceró: "Me cansé de que Romina sea falsa. Es obvio que está con él por la plata, porque tiene dos hijas y las tiene que mantener. Ella es la única que siempre hace quilombos y le genera problemas a mi papá".