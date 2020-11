De no creer: Tinelli se 'adueñó' del recuerdo de otro futbolista que tiene una foto con Maradona

Adueñarte de un recuerdo ahora en las redes es casi imposible. Después de la muerte de Diego Armando Maradona, cientos de argentinos han sacado fotos inéditas con el ‘10’, entre ellos.

Uno de ellos fue un hombre que tiene como usuario en Instagram, “omarete60”. El cual subió una foto de él muy joven y al lado con Maradona. Y en su pie de foto decía: “que foto! Que recuerdo! Sabía que iba a ser un grande. 12 años y ya era distinto. No hablo de mi jajajaja QEPD”.

Lo más increíble de este hecho, es que Marcelo Tinelli subió la misma foto y escribió en su pie de foto: “Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Arg. Jrs), había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron corto. Hasta siempre Diego”.

Esta imagen causó mucha indignación en las redes y se empezó a viralizar rápidamente por todas las redes. Muchos usuarios empezaron a decirle a Tinelli que era un ladrón de recuerdos. Tal es, que “omarete60” fue al perfil de Instagram de Marcelo y le escribió un comentario: “ese no sos vos. SOY YO. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota “estos pibes la rompen” obvio que no por mí”.

A pesar de las críticas, Tinelli no sacó la publicación. Mirá lo que dijeron las redes:

¿Te sorprende que un energúmeno como Tinelli se haga pasar por otra persona, y robe una foto, sólo por figurar al lado de un Maradona jovencito?

Estos tipos llevan el choreo en la sangre. pic.twitter.com/C1DUiTZtPF — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) November 30, 2020

Porque le robó una foto a otra persona para inventar una historia. Es coherente con la liga de fútbol que maneja, un producto horrendo que no tuvo reparos en exponer a Maradona el día de su cumpleaños para complacer sponsors. pic.twitter.com/jJutG1Sami — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) November 30, 2020

No sé porque dicen que no es Tinelli?? Yo veo que es él. pic.twitter.com/e8nI4eKouP — Andrea Botta (@andreabotta72) November 30, 2020

Acá tinelli cuando viajo a 1885 con el doc y marti y se choreo la idea del bailando... pic.twitter.com/3pmxuLKVnL — Charle$ Montgomery BurnsuD83DuDD59 (@Diergoals) November 30, 2020

De fondo se puede ver claramente a Marcelo Tinelli en el Congreso de Tucuman en 1810 pic.twitter.com/Gk0ZusHh1Z — Gustavo (@GusFernandez32) November 30, 2020

Acá podemos ver al Sargento Tinelli en el día D durante el desembarco en Normandia. pic.twitter.com/bLj0pJrSVN — Harry Poster ?? (@HarryPosterOk) November 30, 2020

Vemos acá a un jovencísimo Marcelo Tinelli junto a Henry Ford probando su nuevo auto de carrera en 1902 (? pic.twitter.com/IYLEbba15U — Bizcocho uD83DuDC99uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDEFuD83CuDDF5uD83DuDE85uD83DuDE97 (@Bizco_Chuelo) November 30, 2020

Aquí Tinelli con Saavedra y otros miembros de la Primera Junta, en 1810, organizado la Mesa del Hambre... pic.twitter.com/m61rQEJ7I5 — Sir Arthur Pendragon (@SirArthur769) November 30, 2020

Con un certero cabezazo, Tinelli bate la portería custodiada por Gonzalo Bonadeo. pic.twitter.com/qRnhNqC6M4 — BastaRevolutionuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@BastaRevolution) November 30, 2020