Impactante antes y después: More Rial habló de su mayor peso y descolocó a sus fans

La reconocida y querida Morena Rial, una vez más mostró su fortaleza ante el juego de preguntas y respuestas con sus miles de fans.



Si bien, ella vivió situaciones de mucho dolor y con dificultad durante su infancia, eso no pareció detenerla que, por lo contrario, la volvió una mujer fuerte, decidida y sin filtros a la hora de sostener su postura sobre su propia persona.

Ante un mensaje de una de sus fans, que la menciona como una “guerrera” y le pregunta directo al hueso, cuál fue su mayor peso, a lo que More respondió sumamente segura.



“Yo llegué a pesar 145 kg, por eso mismo hoy los comentarios de m… que me hagan ya no me afectan”, dijo la mayor de las hijas de Jorge Rial. “O si me llegan a herir porque soy humana y a veces me agarran bajones, pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mi. Gracias hermosa”