Enojo y polvareda por el regreso de Jimena Barón a la vida pública: "¿No había..."

Después de pasar una buena parte de la cuarentena compartiendo casa con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, se confirmó que Jimena Barón está de novia pero no con él.

La nueva pareja es el Tucu López y fue el propio conductor el que se encargó de confirmarlo y romper el silencio después de muchas especulaciones.

Luego de que el Tucu anunciara sobre la flamante relación de amor, la mediática se convirtió en tendencia en Twitter tras mucho tiempo de ausencia. Sin embargo, Jimena fue muy criticada por los haters.

"Nooo, qué hace Jimena Barón en tendencias, no la hagan aparecer por favor"; "Me importa nada, no soporto la farándula argentina. Jimena Barón es una mujer, pero no interesa nada de su vida, no nos idioticen más"; "Es tendencia Jimena Barón, no había cerrado ya ese antro?"; y "Jimena Baron tiene una capacidad de superar personas increíble. En un año te clavó 4 chongos y todavía hay tiempo para uno más"; fueron algunos de los picantes mensajes que la cantante cosechó en Twitter.