Confirmado: mirá quién es el nuevo amor de Jimena Barón

Días después de irse de la casa de Daniel Osvaldo, donde estuvo pasando unas semanas de la cuarentena entre mayo y julio, comenzaron a circular fotos de Jimena Barón con un hombre que, en un principio, se creía que era otro ex suyo: Mauro Caiazza. Sin embargo, Susana Roccasalvo contó en el programa Implacables que tiene amigos en Villa Urquiza, el barrio donde fue retratada la cantante, quienes le aseguraron que la persona en cuestión no era el bailarín, sino el actor Tucu López.

No tardaron en sumarse más pruebas que confirmaron la relación. Primero fue Rodrigo Lussich quien le preguntó en Intrusos al Tucu López si está saliendo con Barón, a lo que el actor le respondió: “Estamos bien los 33”. Luego, en Informados de Todo mostraron fotos de la pareja paseando por una plaza del mencionado barrio, disfrutando del aire libre. En las imágenes también se los puede ver jugando con Morrison, el hijo de la cantante, demostrando que la relación pareciera ir en serio.

Obtener más información sobre la pareja no es una tarea sencilla. Barón está totalmente alejada de los medios y hasta de las redes sociales desde que se fue de la casa de Osvaldo. El Tucu López -cuyo nombre verdadero es Luis-, por su parte, no suele hablar demasiado de su vida privada. Pero en una nota con Implacables se animó a abrir -aunque sea un poco- su corazón.

“Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida”, respondió el actor al ser consultado sobre su nueva relación, sin intenciones de ahondar en detalles.

Respecto a cómo cambió su vida, con una mayor exposición pública tras la confirmación del romance, el Tucu López expresó: “Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto”.

En ese sentido, el cronista de Implacables señaló que, dadas las circunstancias, ambos están muy expuestos al trabajo de los paparazzis: “El tema es que, al estar en pandemia, salen a pasear al aire libre…” Sin entrar en polémicas, y con mucho humor, el actor aprovechó la ocasión para bromear sobre la conductora del programa, quien expuso el romance: “Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien. Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza…”En el día de su cumpleaños, en mayo, Jimena Barón se mudó a la casa de Osvaldo para pasar la cuarentena con el hijo que tienen en común. Como solía hacer, todos los días mostró fotos y videos sobre la convivencia con el futbolista, y parecía que la tercera reconciliación entre ellos era la definitiva. Sin embargo, de un momento para el otro la actriz se llamó a silencio en las redes sociales. Días después se supo que ella había regresado a su casa por las diferencias que había con el delantero. Y no mucho después comenzó a salir con el Tucu López.