Famosos hackeados : filtraron video de una panelista de Pampita barriendo desnuda

La panelista de Pampita Online,Carolina Haldenmann, fue blanco de un grave hackeo en su computadora, por donde la grabaron barriendo desnuda y difundieron sus imágenes a través de las redes sociales y a todos sus contactos. También le hackearon su cuenta de Twitter.



“Mi computadora había quedado abierta porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. Y la única aplicación que había abierto ahí era Twitter, que también me lo hackearon. Yo me di cuenta anoche, cuando me empezaron a llegar mensajes de Paula Galloni, que trabaja conmigo, y otros conocidos, preguntándome si yo había publicado ese video y mandándome capturas de pantalla. Ahí fue cuando quise entrar a mi cuenta y no pude porque me daba error. No solo volvieron a publicar la grabación, sino que también se la mandaron a todos mis contactos”



Muy angustiada por la grave violación a su intimidad, Carolina declaró ante los medios: "Es aterrador que te filmen adentro de tu casa sin que vos sepas. Porque no es que yo tenía un video y me lo robaron: me grabaron y me escucharon quién sabe por cuánto tiempo. Es una violación a la intimidad y no te lo esperás. La verdad es que me dio mucho miedo. Es más: mi computadora la cerré y la guardé en un cajón".



Ante la inevitable pregunta de muchos portales del porqué estaba haciendo limpieza sin ropa, Carolina Haldemann explicó: “En el video estoy desnuda porque venía de tomar sol y tenía la malla mojada... Agradezco que la definición de esa cámara no es tan buena, porque si no se vería todo. Pero no es nada agradable que se difundan esas imágenes”.