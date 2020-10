Una joven e importante panelista compartió su experiencia en la lucha contra el cáncer de mama

Vicky 'Juariu' Braier es una de las periodistas de espectáculos del momento.

Su humor, su picardía y su abundante información la tienen en el centro de la escena chimentera.

Pero ahora pegó fuerte en medios y redes por su ,mensaje como veterana en la lucha contra el cáncer de mamas.

Hace 3 años y medio me diagnosticaron cancer de mama. Y quiero contarles mi experiencia y lo importante que es la detección temprana pic.twitter.com/sh52Axapc6 — juariu (@juariuok) October 9, 2020

"Hace 3 años y medio me diagnosticaron cáncer de mama. Y quiero contarles mi experiencia y lo importante que es la detección temprana", señaló.

"Me toqué un bultito en la teta derecha. Nunca lo había sentido antes y me alertó. saqué turno con el médico. Me revisó y me mandó a hacerme una ecografía mamaria. En la ecografía ya se veía que algo no estaba bien, pero para ser optimistas el bultito media 7mm. Era chico", recordó..

"El doctor me dijo hay que ocuparse no preocuparse si es un tumor benigno lo sacamos y ya y si es maligno también. Me operó y después de largas semanas de esperar la biopsia dio que era un tumor maligno. Vinieron los rayos y la medicación que hoy sigo tomando. Tuve suerte. Lo detecté a tiempo", agregó.

Además, Juariu remarcó la importancia de la detección temprana: "¿Sabías que el 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo se curan? Así q #Chequeate. En esta cuarentena bajó un 70% los controles! Un montón! No seas boluda #Chequeate que eso te va a salvar la vida".

"En mi familia no hay antecedentes de cáncer de mama. Lo tuve y lo estoy transitando muy bien Gracias a la detección temprana. Sacá turno con tu médico y HACELO no tengas miedo!!! Decile a tus amigas, a tu vieja, a tus hermanas. ES MUY IMPORTANTE LA DETECCIÓN TEMPRANA", concluyó.