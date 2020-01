¿Se puso la gorra?: Eva de Dominici y una foto dudosa que levantó polémica

Luego de pasar por su etapa de licencia por maternidad, Eva vuelve al ruedo y ya levanta polvareda. En esta oportunidad armada y rodada de policías en Hawái.

No es un detalle menor, ya que hace unos días fue tratada de “Careta” por algunos fans, que no les gustó su última imagen, no se sabe por qué.

Lo cierto es que en esta oportunidad es por motivo de un nuevo salto en su carrera como actriz: Será la detective María de Cataluña.

La foto pertenece al detrás de cámaras del rodaje de Hawaii Five-O, una serie policial en la cual hará su aparición estelar con dicho personaje.