¡Qué atrevida!: Yuliett Torres posó frente a la ventana y armó un descontrol

View this post on Instagram

Leer mu00e1s ..uno de mis propu00f3sitos de este 2ufe0fu20e30ufe0fu20e32ufe0fu20e30ufe0fu20e3 cuu00e1les son los tuyos? ud83eudd37ud83cudffbu200du2640ufe0f Maquillaje: @hectormanciilla Foto: @fotojairo