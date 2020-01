“¡Para vos, infeliz!”: Karina La Princesita mostró su costado más picante y calentó las redes

View this post on Instagram

2020 Estoy totalmente entregada a recibir todo lo que tenga que venir. Tambiu00e9n decidida a dejar ir por completo todo lo que no suma y se tiene que ir. Me saco las mochilas de cargar con mambos ajenos que no me corresponde cargar. Te recibo con la mente puesta en mi objetivo como todos los au00f1os. Pero, como siempre, con ganas de vivir aventuras totalmente nuevas. Sintiu00e9ndome bien, segura de mi y de mis capacidades como siempre, sintiu00e9ndome libre y con ganas de romper las reglas. ALLu00c1 VAMOS!!! Lo mejor para ustedes ustedes y gracias por acompau00f1arme este 2019. Los incentivo a animarse a hacer todo lo que les genere felicidad y que tengan uno de los mejores au00f1os. u2764ufe0f #2020 #2020goals #yaquisierasqueestenretocadas