¡Picarona! Silvina Luna se sacó una selfie en bata

Una amiga me regalu00f3 para Navidad un u0026#34;Big Box Harmonieu0026#34; en @faenabsas Una experiencia que te invita a relajar todos los sentidos. Empecu00e9 el du00eda con una pru00e1ctica de Yoga, ideal para empezar la mau00f1ana despertando la consciencia del todo el ser. Luego pasu00e9 por el bau00f1o turco y el Sauna para purificar mi piel. Es importante estar hidratada, por eso estuve siempre rodeada de frutas frescas, frutos secos e infusiones. Despuu00e9s, disfrutu00e9 de masajes de aromaterapia con aceites esenciales en todo el cuerpo. Luego de toda esta mau00f1ana de relax, almorcu00e9 un menu00fa vegetariano. Me encantu00f3 poder vivir esta experiencia tan completa. Gracias @bigbox_ar por crear experiencias u00fanicas y personalizadas.