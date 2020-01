Stefi Roitman, muy íntima desde la cama: “Me sonríe el…”

View this post on Instagram

Entender que no se trata del otro sino de uno mismo. Busco dentro mu00edo quu00e9 es lo que quiero para mi vida, quiu00e9n soy, du00f3nde estoy y hacia du00f3nde voy. Quiu00e9nes me rodean, cu00f3mo dejo que me traten, quu00e9 lu00edmites estoy poniendo. Du00f3nde va la felicidad cuando desaparece y por quu00e9 se esfuma? En quu00e9 momentos? Los reconozco? Reconocer quu00e9 cosas no merecemos para que vayan a buscar puerto a otro lado. Liberarlos. Liberarnos. Y dejar entrar aquello que nos expande el alma en mil direcciones. Que se quede quien (y lo que) nos haga vibrar. Y entonces la felicidad la vemos. Uff, me explota el pecho cuando me siento completa, cuando siento que vuelo. Cuando creo que lo que estoy viviendo es demasiado bello. Me escuchu00e9 y me escuchu00f3u2728 Hoy sonru00edo. Hoy perdono y pido perdu00f3n. Me libero. Abro los brazos para recibir el 2020. GRACIAS por tanto cariu00f1o u2665ufe0f; por siempre agradecida.