¡Aflojá un poquito!: Silvina Luna se estiró mucho y casi se le salen...

Buscu00e1 un lugar tranquilo donde sientas paz y comodidad.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Realizu00e1 la postura de #balasana y conectu00e1 con el centro de tu pecho, con tu inocencia interior y con la armonu00eda del asana (postura).u2063u2063 u2063u2063 El beneficio de la postura esta vinculado con todo el sistema digestivo y su balance interno.u2063u2063 u2063u2063 Lo que sea que encuentres y sientas ahu00ed, habitalo y confialo a la sabiduru00eda de tu cuerpo.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Cuando lo sientas cambiu00e1 de posiciu00f3n y acostate en #savasana ( acostado boca arriba con palmas hacia arriba) observu00e1 cada parte de tu cuerpo, relajalo, abru00ed tus manos en un gesto de total entrega, confu00edu00e1 y entregate a tu verdadera naturaleza, cultivu00e1 la semilla de sanacion prosperidad y amor que estu00e1 en tu interior.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 u00bfCu00f3mo te sentiste?